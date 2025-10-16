Tragično okončana potraga za nestalim Šimunom Šimunovićem

Jučer, 15. listopada, nešto prije 19 sati, nakon zaprimljene dojave, na brdu između mjesta Mokošica i mjesta Petrovo selo pronađeno je tijelo muške osobe.

Tijelo se nalazilo na stijenama 10-15 metara ispod pješačke staze.

Policijskim očevidom nisu utvrđeni tragovi koji upućuju da je smrt muške osobe nastupila kao posljedica kaznenog djela.

Djelatnici HGSS-a su tijelo muške osobe izvukli iz ponora i ono je, po nalogu mrtvozornika, prevezeno na Odjel patologije dubrovačke bolnice gdje će se obaviti obdukcija kojom će se utvrditi točan uzrok smrti.

Jutros je obavljena identifikacija kojom je utvrđeno da je preminuli muškarac 40-godišnji Šimun Šimunović čiji je nestanak Policijskoj upravi dubrovačko-neretvanskoj prijavljen 7. listopada ove godine.