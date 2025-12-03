"Tragični slučaj u Zagrebu ne koristiti za senzacionalizam ni širenje predrasuda"

Hrvatski savez udruga za mentalno zdravlje (SUMEZ) uputio je apel medijima i javnosti nakon tragičnog slučaja 35-godišnje žene u Zagrebu, za koju je policija potvrdila da je sama sebi nanijela ozljede te ih prijavila kao napad.
Iz Saveza naglašavaju da je riječ o osobnoj tragediji i ozbiljnoj psihičkoj krizi te upozoravaju da se slučaj ne smije koristiti za senzacionalističko izvještavanje, politička prepucavanja ili širenje straha i predrasuda prema bilo kojoj skupini – uključujući strane radnike, migrante, vjerske zajednice ili časne sestre.
Štetne dezinformacije i stigmatizacija
SUMEZ posebno upozorava na štetu nastalu širenjem netočnih informacija koje su ovaj slučaj povezivale s navodnim napadom migranta.
Takve dezinformacije, poručuju, povećavaju stigmu, potiču netrpeljivost i dodatno otežavaju situaciju osobi koja se nalazi u dubokoj emocionalnoj krizi i treba stručnu pomoć te zaštitu privatnosti.
Samoozljeđivanje – ozbiljan znak patnje, a ne traženja pažnje
U priopćenju se naglašava kako samoozljeđivanje nije pokušaj privlačenja pažnje niti dokazivanja statusa.
„Osobe koje se samoozljeđuju najčešće nastoje prikriti svoje ponašanje od drugih, a ovakvi postupci predstavljaju način nošenja s intenzivnim emocionalnim stanjima ili životnim poteškoćama“, poručuju iz SUMEZ-a, pozivajući na prepoznavanje i pravodobnu podršku osobama kod kojih postoji sumnja na takvo ponašanje.
Poziv medijima i javnosti: izbjegavati nagađanja, čuvati dostojanstvo osobe
Savez apelira na sve medije da se pridržavaju profesionalnih standarda pri izvještavanju o mentalnom zdravlju, kriznim situacijama i osjetljivim temama.
Naglašavaju kako je odgovornost medija izbjegavati senzacionalizam, nagađanja i neprovjerene tvrdnje.
Građanima poručuju da ne dijele neprovjerene informacije te da svojim riječima i ponašanjem pridonesu smanjenju stigme, uz poštivanje dostojanstva i privatnosti uključene osobe.
„Mentalno zdravlje nije tema za političke obračune. To je pitanje ljudskog dostojanstva i sigurnosti“, poručuju iz SUMEZ-a.
Kontakti za psihološku pomoć
U objavi su podsjetili na brojne dostupne službe i linije za psihološku podršku koje građani mogu kontaktirati u slučaju potrebe:
- KBC Zagreb – Centar za krizna stanja i prevenciju suicida
Dolazak bez uputnice od 8 do 20 h; tel. 01 2376 470 (0–24)
- Psihološki centar TESA
Tel. 01 4828 888 (radnim danom 10–22 h)
Online savjetovalište: psiho.pomoc@tesa.hr
- Kako si? – savjetovanje
savjet@kakosi.hr
- Hrabri telefon
Djeca: 116 111 (besplatno)
Roditelji: 0800 0800 (radnim danom 9–20 h)
Chat: radnim danom 15–19 h
Email: savjet@hrabritelefon.hr
- Plavi telefon
Tel. 01 4833 888
Email: info@plavi-telefon.hr
- Nastavni zavod za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“
Telefoni za psihološku pomoć dostupni prema rasporedu (pon.–pet. različiti termini)
- SOS Rijeka – 051/211 888, pomoc@sos-rijeka.org
- Ženska pomoć sada – 0800 655 222
- Autonomna ženska kuća – 0800 55 44
- Nacionalni pozivni centar za žrtve kaznenih djela i prekršaja – 116 006 (0–24)