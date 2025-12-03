"Tragični slučaj u Zagrebu ne koristiti za senzacionalizam ni širenje predrasuda"

Hrvatski savez udruga za mentalno zdravlje (SUMEZ) uputio je apel medijima i javnosti nakon tragičnog slučaja 35-godišnje žene u Zagrebu, za koju je policija potvrdila da je sama sebi nanijela ozljede te ih prijavila kao napad.

Iz Saveza naglašavaju da je riječ o osobnoj tragediji i ozbiljnoj psihičkoj krizi te upozoravaju da se slučaj ne smije koristiti za senzacionalističko izvještavanje, politička prepucavanja ili širenje straha i predrasuda prema bilo kojoj skupini – uključujući strane radnike, migrante, vjerske zajednice ili časne sestre.

Štetne dezinformacije i stigmatizacija

SUMEZ posebno upozorava na štetu nastalu širenjem netočnih informacija koje su ovaj slučaj povezivale s navodnim napadom migranta.



Takve dezinformacije, poručuju, povećavaju stigmu, potiču netrpeljivost i dodatno otežavaju situaciju osobi koja se nalazi u dubokoj emocionalnoj krizi i treba stručnu pomoć te zaštitu privatnosti.

Samoozljeđivanje – ozbiljan znak patnje, a ne traženja pažnje

U priopćenju se naglašava kako samoozljeđivanje nije pokušaj privlačenja pažnje niti dokazivanja statusa.

„Osobe koje se samoozljeđuju najčešće nastoje prikriti svoje ponašanje od drugih, a ovakvi postupci predstavljaju način nošenja s intenzivnim emocionalnim stanjima ili životnim poteškoćama“, poručuju iz SUMEZ-a, pozivajući na prepoznavanje i pravodobnu podršku osobama kod kojih postoji sumnja na takvo ponašanje.

Poziv medijima i javnosti: izbjegavati nagađanja, čuvati dostojanstvo osobe

Savez apelira na sve medije da se pridržavaju profesionalnih standarda pri izvještavanju o mentalnom zdravlju, kriznim situacijama i osjetljivim temama.

Naglašavaju kako je odgovornost medija izbjegavati senzacionalizam, nagađanja i neprovjerene tvrdnje.

Građanima poručuju da ne dijele neprovjerene informacije te da svojim riječima i ponašanjem pridonesu smanjenju stigme, uz poštivanje dostojanstva i privatnosti uključene osobe.

„Mentalno zdravlje nije tema za političke obračune. To je pitanje ljudskog dostojanstva i sigurnosti“, poručuju iz SUMEZ-a.

Kontakti za psihološku pomoć

U objavi su podsjetili na brojne dostupne službe i linije za psihološku podršku koje građani mogu kontaktirati u slučaju potrebe:

KBC Zagreb – Centar za krizna stanja i prevenciju suicida

Dolazak bez uputnice od 8 do 20 h; tel. 01 2376 470 (0–24)

Dolazak bez uputnice od 8 do 20 h; tel. 01 2376 470 (0–24) Psihološki centar TESA

Tel. 01 4828 888 (radnim danom 10–22 h)

Online savjetovalište: psiho.pomoc@tesa.hr

Tel. 01 4828 888 (radnim danom 10–22 h) Online savjetovalište: psiho.pomoc@tesa.hr Kako si? – savjetovanje

savjet@kakosi.hr

savjet@kakosi.hr Hrabri telefon

Djeca: 116 111 (besplatno)

Roditelji: 0800 0800 (radnim danom 9–20 h)

Chat: radnim danom 15–19 h

Email: savjet@hrabritelefon.hr

Djeca: 116 111 (besplatno) Roditelji: 0800 0800 (radnim danom 9–20 h) Chat: radnim danom 15–19 h Email: savjet@hrabritelefon.hr Plavi telefon

Tel. 01 4833 888

Email: info@plavi-telefon.hr

Tel. 01 4833 888 Email: info@plavi-telefon.hr Nastavni zavod za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“

Telefoni za psihološku pomoć dostupni prema rasporedu (pon.–pet. različiti termini)

Telefoni za psihološku pomoć dostupni prema rasporedu (pon.–pet. različiti termini) SOS Rijeka – 051/211 888, pomoc@sos-rijeka.org

– 051/211 888, pomoc@sos-rijeka.org Ženska pomoć sada – 0800 655 222

– 0800 655 222 Autonomna ženska kuća – 0800 55 44

– 0800 55 44 Nacionalni pozivni centar za žrtve kaznenih djela i prekršaja – 116 006 (0–24)