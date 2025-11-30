TRAGIČNA PRIČA IKONE Otac ju je napustio kao bebu, majka tukla pendrekom, a od sinove smrti nikad se nije oporavila

Anna Nicole Smith, jedna od najkontroverznijih zvijezda devedesetih godina, danas bi proslavila svoj 58. rođendan. Rođena kao Vickie Lynn Hogan u Houstonu u Teksasu, Nicole Smith imala je iznimno teško djetinjstvo koje je obilježilo njezin cijeli kasniji život. Otac Donald Hogan napustio je obitelj dok je ona još bila beba, ostavivši je s majkom Virgie Mae Hogan s kojom je imala vrlo kompliciran i buran odnos. Prema svjedočenjima iz raznih dokumentarnih filmova, uključujući i onaj prikazan 2023. na platformi Netflix, Anna je često govorila o zlostavljanju koje je trpjela tijekom odrastanja, tvrdeći da ju je majka fizički zlostavljala i tukla pendrekom, iako su neki članovi obitelji kasnije osporavali te navode. Njezin put od siromašne djevojke iz Teksasa do globalne zvijezde započeo je radom u restoranu brze hrane sa 17 godina, a kasnije i kao plesačica u striptiz klubu, gdje je upoznala ljude koji su joj promijenili sudbinu, no traume iz djetinjstva nikada nisu izblijedjele.

Njezin život drastično se promijenio početkom devedesetih kada je krasila naslovnicu časopisa Playboy i postala jedna od omiljenih djevojaka Hugha Hefnera te seks-simbol desetljeća. Unatoč profesionalnom uspjehu i braku s 89-godišnjim naftnim magnatom J. Howardom Marshallom, koji je izazvao goleme kontroverze i optužbe da je s njim samo zbog novca, Anna je i dalje tragala za očinskom figurom koju nikada nije imala. Marshall umire samo 13 mjeseci nakon vjenčanja, a dokumentarci otkrivaju šokantne detalje o njezinom pokušaju da se ponovno poveže s biološkim ocem nakon što je postala slavna. Iako se nadala emotivnom susretu, ta epizoda pretvorila se u još jednu traumu; njezina prijateljica Melissa Byrum otkrila je kako joj se Anna povjerila da ju je otac, umjesto očinske ljubavi, pokušao seksualno iskoristiti, što je nju duboko razočaralo i gurnulo dalje u ovisnost o tabletama. Njezin polubrat Donnie kasnije je potvrdio mračnu stranu njihova oca, nazivajući ga "čudovištem" kojeg se i sam bojao, piše Večernji list.

Otac ju je napustio kao bebu, majka tukla, a od sinove smrti nikad se nije oporavila

Najveći i konačni udarac u životu Anne Nicole Smith dogodio se 2006. godine na Bahamima, trenutak koji je označio početak njezina kraja. Samo tri dana nakon što je na svijet donijela kćer Dannielynn, njezin voljeni sin Daniel preminuo je u 20. godini života od slučajnog predoziranja kombinacijom lijekova u njezinoj bolničkoj sobi. Daniel je bio njezin oslonac i najvažnija osoba u životu, a svjedoci tvrde da je slomljena Anna na njegovom sprovodu pokušala ući u lijes. Njezin odvjetnik i bliski prijatelji kasnije su izjavili da je ona "emocionalno umrla onog dana kada je umro Daniel" te da se od tog gubitka nikada nije oporavila, tonući sve dublje u depresiju i ovisnost o lijekovima kako bi otupila neizdrživu bol.

Samo pet mjeseci nakon smrti sina, Anna Nicole Smith pronađena je mrtva 8. veljače 2007. godine u sobi hotela Hard Rock na Floridi, u dobi od samo 39 godina. Službeni uzrok smrti bilo je predoziranje, čime je okončan život žene koja je očajnički tražila ljubav i prihvaćanje. Iza sebe je ostavila kćer Dannielynn, oko čijeg se očinstva vodila velika pravna i medijska bitka, sve dok DNA analizom nije potvrđeno da je otac fotograf Larry Birkhead. Danas Dannielynn, koja nevjerojatno sliči svojoj majci, živi povučenim životom s ocem, čuvajući uspomenu na majku čiji je život bio definiran jednako velikim tragedijama koliko i slavom.