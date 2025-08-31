Tragična nesreća: Žena ispala iz auta i poginula. Vozač se nije zaustavio na znak STOP

Na području Valbiske na otoku Krku jučer je došlo do teške prometne nesreće u kojoj je poginula 73-godišnja putnica, a devet je osoba ozlijeđeno.

Prema policijskim informacijama, nesreća se dogodila kada se 72-godišnji vozač automobila zagrebačkih registracijskih oznaka dolaskom na raskrižje nije zaustavio na znak STOP, već je nastavio vožnju. U tom trenutku naišao je automobil riječkih tablica kojim je upravljao 43-godišnjak i udario u njegovo vozilo.

Od siline sudara automobil zagrebačkih oznaka se zarotirao, a 73-godišnja putnica ispala je iz njega te preminula na mjestu nesreće.

Svim sudionicima pružena je liječnička pomoć u KBC-u Rijeka, gdje je utvrđeno da je pet osoba teško ozlijeđeno – među njima troje hrvatskih i dvojica kineskih državljana. Četiri osobe zadobile su lakše ozljede, i to dvoje hrvatskih te dvoje austrijskih državljana.