Tragična nesreća u Veloj Luci: Poginula mlada osoba u prometnoj nesreći

Danas oko 16 sati dogodila se teška prometna nesreća na pristupnoj cesti koja vodi do pomorsko-putničkog terminala u Veloj Luci.

Prema informacijama iz PU dubrovačko-neretvanske, u nesreći je život izgubio muškarac iz Vele Luke, rođen 1989. godine. Detalji nesreće još uvijek nisu poznati, no potvrđeno je da je vozač bio sam u vozilu.

Više informacija o okolnostima nesreće bit će dostupno nakon obavljenog policijskog očevida, koji će pomoći razjasniti uzroke tragičnog događaja koji je šokirao cijeli otok.