Tragična nesreća u Hrvatskoj: Muškarac preminuo nakon naleta teretnog vozila

Policija je 17. ožujka zaprimila dojavu da je u riječkoj bolnici preminuo 80-godišnjak, koji je dan ranije teško ozlijeđen u prometnoj nesreći u Ulici Joakima Rakovca u Umagu, kada je na njega naletio teretni automobil.

Nadležno državno odvjetništvo naložilo je obdukciju nad tijelom preminulog muškarca radi utvrđivanja točnog uzroka smrti.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Policijski službenici provest će kriminalističko istraživanje nad vozačem automobila te nastavljaju u suradnji s nadležnim državnim odvjetništvom provoditi sve potrebne dokazne radnje.