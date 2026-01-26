Tragična nesreća kod Knina: Preminuo 30-godišnjak

Policijska uprava Šibensko-kninska izvijestila je da je očevidom utvrđeno kako je jučer, 25. siječnja, oko 15:20 sati, na križanju državnih cesta D1 i D59, 30-godišnjak upravljao osobnim vozilom šibenskih registarskih oznaka iz smjera Kistanja prema Kninu. Po izlasku iz lijevog preglednog zavoja, pri dolasku do raskrižja s državnom cestom D1, nije se zaustavio, već je nastavio kretanje, pri čemu je prednjim dijelom vozila udario u rubni kamen, a potom i u kameno-zemljani usjek.

Vozač je preminuo na mjestu događaja. Tijelo je nakon pregleda mrtvozornika prevezeno na patologiju radi obdukcije.

O svim okolnostima prometne nesreće obaviješteno je nadležno državno odvjetništvo u Šibeniku.