TRAGIČAN KRAJ POTRAGE Više od 80 ljudi tragalo za nestalom osobom u Primorskom Dolcu

HGSS Stanica Split sudjelovala je ovog petka i subote u potrazi na području Primorskog Dolca. Nažalost, potraga je rezultirala pronalaskom tijela nestale osobe.

U potrazi su sudjelovali članovi Stanice Split s članovima ispostava, pripadnici MUP-a uključujući i članove specijalne policije, vatrogasci sa šireg splitskog područja, kao i vatrogasci iz Šibensko-kninske županije, pripadnici HRM-a, članovi lovačkih udruga te mještani. Samo je tijekom ove subote u potrazi sudjelovalo preko 80 volontera, a svoj obol potrazi dali su i piloti bespilotnih letjelica te potražni K9 timovi.

Stanica Split zahvaljuje svima koji su sudjelovali na odazivu i angažmanu koji su uložili u ovu potragu.