Tragičan kraj potrage: U Sloveniji pronađeno tijelo hrvatskog glazbenika

Nakon višemjesečne potrage u Sloveniji je pronađeno tijelo 31-godišnjeg glazbenika Marka Blažeke, rodom iz Preloga, koji je posljednjih godina živio i radio preko granice, javlja emedjimurje.

Blažeka, nekadašnji gitarist ljutomerskog hardcore sastava Odpisani, nestao je početkom srpnja. Posljednji put viđen je 4. srpnja u Ptuju, nakon čega mu se izgubio svaki trag. Budući da mu je mobitel bio ugašen, potraga je bila dodatno otežana.

Njegovi roditelji prijavili su nestanak odmah nakon što su izgubili kontakt s njim, a tijekom ljeta obitelj, prijatelji i glazbeni kolege neprestano su apelirali na pomoć javnosti. Bend Odpisani, iako Blažeka više nije bio član, prvi je podijelio vijest o njegovu nestanku i pozvao ljude da se uključe u potragu.

Pronađen kraj Ptujskog jezera

Potraga je završila tragično – njegovi posmrtni ostaci pronađeni su u blizini Ptujskog jezera. Prema prvim informacijama, smrt nije posljedica kaznenog djela, već tragičnog događaja.

Identifikacija je obavljena, a vijest je duboko pogodila zajednicu koja se mjesecima nadala sretnom završetku.

Glazbena zajednica u šoku

Prijatelji i kolege opisuju Blažeku kao talentiranog gitarista i vedru osobu koja je ostavila snažan dojam na ljude oko sebe. Njegova prerana smrt ostavila je prazninu među mnogima koji su ga poznavali.