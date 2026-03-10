Tragedija u susjedstvu: Pronađena tijela oca i sina

Iz Policijske uprave Banja Luka priopćeno je kako su oko podne zaprimili dojavu o dva tijela u selu Šušnjari. Očevidom koji su proveli policija i tužitelj utvrđeno je da je riječ o muškarcima starim 51 i 28 godina, inicijala N.R. i LJ.R.

Tužitelj je naložio obdukciju kako bi se utvrdili točno vrijeme i uzrok smrti, kao i dodatna vještačenja, uključujući analizu prisutnosti barutnih čestica na tijelima.

Kako pišu Nezavisne novine, mještani tvrde da su stradali otac i sin te da su se iz njihove obiteljske kuće čuli pucnjevi. U trenutku događaja njih dvojica navodno su bili sami u kući, jer je supruga, odnosno majka, ranije ujutro otišla na posao.

„Tko je na koga pucao, ne znamo“, kazao je jedan od izvora.

Prema riječima mještana, otac je radio kao građevinski radnik, dok je sin bio zaposlen u Sloveniji te je u Šušnjare dolazio povremeno.