TRAGEDIJA U SUSJEDSTVU Poznatom treneru pozlilo na utakmici, umro je

Srbija je u šoku zbog iznenadne smrti poznatog trenera Mladena Žižovića! Velika tragedija se dogodila na utakmici 14. kola Superlige Mladost - Radnički 1923 kada je pozlilo Žižoviću.

Sredinom prvog poluvremena samo se srušio na atletskoj stazi ispred klupe, svi su žurno reagirali i prebacili ga u kola hitne pomoći, ali nesretnom treneru nije bilo spasa. Preminuo je na putu do bolnice, piše Gol.hr.

U 41. minuti utakmice sudac Jovan Šegrt je prekinuo utakmicu, a svi su se uhvatili za glavu kada su shvatili što se dogodilo. Igrači su bili u potpunom šoku, neki su pali na travnjak i počeli plakati, a drugi samo u nevjerici gledali.

Žižović je prošlog tjedna preuzeo Radnički, a u trenerskoj karijeri je ranije vodio Radnik iz Bijeljine, Zrinjski Mostar, Slobodu iz Tuzle, Borac iz Banja Luke i druge klubove.

Počivao u miru.