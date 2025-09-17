TRAGEDIJA U SUSJEDSTVU Otac pregazio 16-mjesečnog sina

U Brčkom (BiH) u naselju Cerik u utorak se dogodila teška tragedija kada je 16-mjesečni dječak smrtno stradao nakon što ga je automobilom nesretnim slučajem pregazio njegov otac, potvrdila je policija.

Prema policijskom izvješću, 30-godišnji muškarac inicijala J.H. pregazio je dijete u vrtu obiteljske kuće. Dječak je odmah prebačen u lokalnu ambulantu u teškom stanju, no unatoč pokušajima reanimacije, nije mu bilo spasa.

„Prijavljeno nam je da je otac doveo dijete u teškom stanju i da provode reanimaciju. Odmah nakon toga policijski službenici su izašli na mjesto događaja i poduzeli sve mjere i radnje iz svoje nadležnosti kako bi utvrdili sve okolnosti“, izjavila je glasnogovornica policije Brčko distrikta Dževida Hukičević.

Prema svjedočenjima susjeda, otac je držao dijete u naručju, a zatim ga ostavio u vrtu kako bi se pripremio za odlazak na posao, nakon čega je došlo do nesreće.

Mještani kažu da J.H. poznaju kao vrijednog i brižnog oca petero djece koji obitelj uzdržava teškim fizičkim radom.