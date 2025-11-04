TRAGEDIJA U SUSJEDSTVU Najmanje sedam mrtvih u požaru

Najmanje sedam osoba poginulo je u katastrofalnom požaru koji je večeras buknuo u Domu za starije osobe u Tuzli, javlja Avaz.ba. Strahuje se da bi broj žrtava mogao biti i veći, s obzirom na to da intervencija još uvijek traje.

Najmanje pet ljudi u bolnici, hitne neprestano pristižu

Iz Ministarstva unutarnjih poslova Tuzlanskog kantona potvrđeno je da su sve raspoložive ekipe upućene na mjesto događaja. Vatrogasci i dalje gase požar. Oko 22 sata je lokaliziran, potvrdila je Uprava policije MUP-a Tuzlanskog kantona.

Liječnici zbrinjavaju ozlijeđene.

Prema posljednjim informacijama, najmanje pet osoba prevezeno je u bolnicu, a vozila hitne pomoći neprestano pristižu.

Uzrok izbijanja vatre još nije poznat.

Iz MUP-a TK upozorili su građane da se ne približavaju objektu, da omoguće prolaz i djelovanje interventnih ekipa, te da poštuju upute policijskih službenika na terenu.

Na licu mjesta su vatrogasci Javne vatrogasne postrojbe Tuzla, a u pomoć su pozvane i ekipe iz Srebrenika, Živinica, Lukavca i Kalesije. Uz njih su angažirane i službe hitne pomoći iz više općina Tuzlanskog kantona.