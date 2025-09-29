Tragedija u Španjolskoj: Preminuo 19-godišnji vratar

Španjolski nogomet zavijen je u crno nakon vijesti da je mladi vratar Raul Ramirez, član petoligaškog kluba Colindres, preminuo u 19. godini života. Smrt talentiranog čuvara mreže potvrđena je u ponedjeljak, objavila je Nogometna federacija Kantabrije (RFCF).

Nesretna ozljeda tijekom utakmice

Kobnu ozljedu zadobio u subotu tijekom prvenstvene utakmice protiv momčadi Revilla. Prema navodima španjolskih medija, nakon snažnog sudara pretrpio je tešku ozljedu glave. Posljedice su bile dramatične – nekoliko srčanih zastoja i, na koncu, stanje moždane smrti. Unatoč naporima liječnika, mladi sportaš nije preživio, javlja Reuters.

Tri dana žalosti i počast na stadionima

Nogometna federacija Kantabrije proglasila je trodnevnu žalost u čast prerano preminulom vrataru. Tijekom sljedećeg tjedna na svim utakmicama u regiji održat će se minuta šutnje, kako bi se odala počast Ramirezu i izrazila podrška njegovoj obitelji, prijateljima i klubu Colindres.