TRAGEDIJA U KAFULANDU POGODILA SVE Splićanka tvrdi: "Gledam žene u raznim trgovačkim lancima kako rade do 1 u noći. Svakodnevno stavljaju kartone u prešu"

Strašna tragedija pogodila je Split u četvrtak. Vijest koja se proširila u četvrtak ujutro šokirala je sve. Zaposlenica Kauflanda smrtno je stradala nakon što joj je kanta upala u prešu za karton. Pokušala ju je izvaditi, a preša se tada pokrenula. 15 splitskih vatrogasaca sa pet vozila stiglo je u Kaufland, no nesretnoj ženi nije bilo pomoći. Preminula je od posljedica teške nesreće. Dogodilo se to oko ponoći, u noći sa srijede na četvrtak.

Na mjestu događaja bili su policija, DORH i DIRH.

"Dežurni zamjenik općinskog državnog odvjetnika u Općinskom državnom odvjetništvu u Splitu je 15. lipnja 2023., u suradnji s policijskim službenicima Policijske uprave splitsko-dalmatinske i inspektorom za zaštitu na radu, proveo očevid radne nesreće koja se dogodila 14. lipnja 2023. oko 23:50 sati u skladištu jednog trgovačkog društva u Splitu.

U navedenoj nesreći smrtno je stradala zaposlenica tog društva (hrvatska državljanka, 1973.) prilikom korištenja preše za kartonsku ambalažu.

Provođenjem daljnjih izvida utvrdit će se okolnosti i uzroci ove nesreće", priopćili su jučer iz DORH-a.

Mnogi su se u komentarima ispod tekstova o tragediji pitali što je žena radila u to doba u trgovini.

Javila nam se Splićanka koja kaže da svakodnevno viđa takvo što, ali u drugom trgovačkom lancu.

"Živim u susjedstvu jednog trgovačkog lanca i tu žene rade do 1 u noći, a ujutro već oko 4.30-5 dolaze kamioni s robom i ja vidim žene kako stavljaju kartone u prešu. Muški su šefovi, oni se pokupe i odu, a žene rade do 1. To je tako žalosno, ali istinito. Žene su u našem društvu zanemarene, a muški rade bolje poslove. Onda se čude da žena radi do ponoći u trgovačkom centu. Inspekcije u to doba ne idu, spavaju doma i ako netko nešto prijavi onda idu. U Kauflandu se dogodila tragedija, strašno je na koji je način žena okončala život, ali naša je svakodnevnica da žene rade do te ure. Žene prihvaćaju takve poslove jer nemaju gdje.

Kaže naš Plenki da je emancipacija na visini, da se žene poštuje. Možda on poštuje svoju, a drugi na radnim mjestima ih gnjave. Na poslu i na ulici ima mobinga i maltretiranja", kaže nam čitateljica te ponavlja da situacija da se tako radi nije od jučer.

"Samo želim reći da nije tako samo u Kauflandu, to je naša svakodnevnica", zaključila je.