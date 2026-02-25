Tragedija u Italiji: Desetomjesečna djevojčica preminula nakon nesreće tijekom spavanja

Desetomjesečna djevojčica izgubila je život nakon tragične nesreće koja se dogodila tijekom spavanja s ocem, kada je, prema prvim informacijama, došlo do slučajnog prignječenja i gušenja.

Nesreća se zbila u Italiji. Dijete je u iznimno teškom stanju helikopterom prevezeno iz Rietija u Rim, no unatoč naporima liječnika, kasnije je preminulo, piše L'Unione Sarda.

Prema očevu iskazu, on i kći zaspali su zajedno u subotu navečer. Tijekom noći se, kako navodi, u snu okrenuo i nenamjerno tijelom pritisnuo djevojčicu, čime joj je onemogućen dotok zraka.

Preminula unatoč pokušajima reanimacije

Otac je, probudivši se, primijetio da dijete ne diše i da je poprimilo modru boju te je odmah pozvao hitnu pomoć.

Medicinski tim pokušavao je dugotrajnom reanimacijom stabilizirati djevojčicu. Najprije je prevezena u bolnicu u Rietiju, a potom helikopterom u rimsku polikliniku, gdje su liječnici nastavili borbu za njezin život.

Nažalost, posljedice dugotrajnog srčanog zastoja dovele su do teškog i nepovratnog oštećenja mozga. Unatoč svim poduzetim mjerama, djevojčica je preminula u bolnici.