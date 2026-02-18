Tragedija u Hrvatskoj: Vlak usmrtio 20-godišnjaka

U utorak 17. veljače oko 18.35 sati u Susedgradu, na Aleji Bologne, na željezničkoj pruzi, 33-godišnjak je upravljao putničkim vlakom na relaciji Dugo Selo - Harmica, a kretao se u smjeru Harmice.

Dolaskom do željezničkog kolodvora Podsused Tvornica naletio je na 20-godišnjaka koji se kretao između tračnica u smjeru zapada.

U događaju je 20-godišnjak smrtno stradao.

Nakon obavljenog očevida tijelo je prevezeno u Zavod za sudsku medicinu i kriminalistiku.

Zbog obavljanja očevida, željeznički promet južnim kolosijekom bio je obustavljen do 21 sat, dok je promet u 23 sata pušten u potpunosti.