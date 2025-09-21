Tragedija u Hrvatskoj: Poduzetnik ispao iz čamca i utopio se

Kako doznaje Podravski, Mirko Mihaljić, poduzetnik iz Molve Greda kod Đurđevca, danas u poslijepodnevnim satima utopio se u rijeci Dravi nedaleko od Ferdinandovca.

Portal neslužbeno doznaje kako je nesretni poduzetnik bio s prijateljima u čamcu koji se u jednom trenutku prevrnuo. Iako su ga prijatelji vrlo brzo izvukli iz vode i pokušali ga reanimirati, spasa nije bilo.

Na mjesto tragedije vrlo je brzo stigla ekipa hitne, ali dežurni liječnik mogao je samo potvrditi smrt, piše Podravski.

Inače, Mihaljić je s članovima obitelji osnivač i direktor drvoprerađivačke tvrtke Brežana MM sa sjedištem u mjestu Molve Grede.