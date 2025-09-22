Tragedija u Hrvatskoj: Muškarac ušao u podrum i preminuo, evo od čega

Općinu Beretinec kraj Varaždina ovog je vikenda pogodila tragedija. U podrumu vikendice smrtno je stradao 71-godišnji muškarac nakon što je udisao plinove nastale tijekom vrenja mošta.

Nesreća se dogodila u subotu oko 11 sati, kada se muškarac spustio u podrum kuće. U prostoriji su se nalazile bačve s moštom, a uslijed vrenja stvorila se velika količina ugljičnog monoksida koja je ispunila prostor. Muškarac je zbog udisanja plina izgubio svijest te ubrzo preminuo od trovanja.

Na mjesto događaja izašla je mrtvozornica, koja je utvrdila da se ne radi o nasilnoj smrti, već da je do smrtnog ishoda došlo zbog niske koncentracije kisika u zraku i snažnog strujanja ugljičnog monoksida.

Po dovršetku očevida, tijelo nesretno preminulog predano je obitelji radi ukopa, potvrdila je varaždinska policija.