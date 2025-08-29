Tragedija u Dalmaciji: Poginuo 28-godišnji motociklist

U teškoj prometnoj nesreći koja se sinoć, 28. kolovoza, oko 20.15 sati dogodila u Dubrovniku smrtno je stradao 28-godišnji motociklist, državljanin Republike Hrvatske. Nesreća se zbila na Obali Stjepana Radića kada je vozač motocikla, krećući se neprilagođenom brzinom iz pravca Kantafiga prema Lapadu, naletio na pješaka.

Pješak prelazio izvan prijelaza

Pješak, 21-godišnji strani državljanin, u trenutku nesreće prelazio je kolnik izvan obilježenog pješačkog prijelaza. Nakon udara u pješaka, motocikl je udario u betonsku polukuglu, zatim u metalno-drvenu klupu i drvo palme, a potom se s vozačem srušio na rivu.

Smrt u bolnici

Motociklist je hitno prevezen u dubrovačku bolnicu gdje je, unatoč naporima liječnika, od zadobivenih ozljeda naknadno preminuo.

U nesreći je pješak zadobio lakše tjelesne ozljede. Nakon liječničke obrade pušten je na kućnu njegu.