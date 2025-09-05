TRAGEDIJA U DALMACIJI Pao s balkona i umro: Policija otkrila detalje

Policija je danas potvrdila da je muškarac čije je tijelo jučer pronađeno ispred hotela u Tisnom 35-godišnji državljanin Francuske.

"U srijedu, 3. rujna u ranim jutarnjim satima u Tisnom u ulici Put Jazine, 35-godišnji državljanin Francuske je pao s balkona na terasu hotela i od zadobivenih ozljeda preminuo", stoji u priopćenju šibenske policije. Tijelo je prevezeno na Odjel patologije u Opću bolnicu u Šibeniku, a o događaju će biti izviješteno Županijsko državno odvjetništvo.

Podsjetimo, policija je jučer potvrdila kako je rano ujutro ispred hotela u Tisnom pronađeno mrtvo tijelo mlađeg državljanina stranog porijekla. Glasnogovornica šibensko-kninske policije, Sanja Baljkas, izjavila je da se provode izvidi s ciljem utvrđivanja svih okolnosti tragičnog događaja, dok je obdukcijski pregled obavljen tijekom prijepodneva.

U javnosti su se u međuvremenu pojavile neslužbene tvrdnje da je mladić stradao pokušavajući prijeći s jednog balkona na drugi, no policija se na takve navode nije željela očitovati.