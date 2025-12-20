Tragedija na skijalištu u susjedstvu: Par ispao s lifta, muškarac preminuo

Teška nesreća dogodila se u subotu oko 13 sati na žičari na Savinom kuku na crnogorskoj planini Durmitoru kada je u strmom dijelu uspona par stranih turista ispao iz košare skijaškog lifta nakon što je ona proklizala i udarila u drugu.

Prema prvim informacijama, poginuo je muškarac, dok je žena koja je bila s njim ozlijeđena. Istovremeno, tri su osobe zapele u drugoj košari lifta i traje njihovo spašavanje. Situaciju dodatno otežava što je košara ostala zaglavljena na vrlo nepristupačnom terenu.

Na mjestu tragedije su spasilačke ekipe te se utvrđuje kako je došlo do te tragedije. Košara žičare u kojoj su bili turisti navodno je počela kliziti unatrag i udarila u drugu, piše portal Vijesti.me.

Lokalni portali pišu kako su stradali turisti državljani Njemačke.

Skijaški lift na kojemu je došlo do nesreće star je 35 godina, a nedostaje mu jedan stup.