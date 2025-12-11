Tragedija na Savi: Porastao broj preminulih migranata, otkrivena nacionalnost žrtava

Rano jutros u Savi kraj Slavonskog Broda stradala je veća skupina migranata koji su jutros oko pet ujutro u čamcu pokušali prijeći rijeku.

Jedna osoba mrtva je izvučena iz rijeke, a dvije su osobe preminule usprkos reanimaciji i naporima Hitne pomoći i liječnika.

"Pronađena je jedna ženska osoba koju su službenici Hitne pomoći reanimirali i doveli ju u stanje da ju se može prevesti u bolnicu u Slavonskom Brodu. Nažalost, u 10:20 policiji je stigla vijest da je osoba preminula i da ne daje znakove života", rekao je voditelj Službe za granicu PU brodsko-posavske Ivica Ostrun.

Nizvodno je pronađena još jedna žena.

"Hitna pomoć ju je reanimirala i pokušala vratiti u stabilno stanje. Prevezena je u bolnicu, gdje je u 11:59 konstatirano da je preminula", objasnio je Ostrun.

Ostale osobe su stabilno i zbrinute su u bolnici te se njihov identitet utvrđuje.

"Postoji informacija da se najvjerojatnije radi o državljanima Kine i da je među njima jedan državljanin Turske. Osoba za koju se sumnja da je počinila kazneno djelo nalazi se u policijskoj postaji", rekao je Ostrun te dodao da je u grupi bilo sedam žena i šest muškaraca, a djece nije bilo.

Državljanin Bosne i Hercegovine koji se dovodi u vezu s počinjenjem kaznenog djela također je u bolnici i pod nadzorom policijskih službenika. Policijski službenici nastavljaju daljnji rad na utvrđivanju činjenica i okolnosti događaja, javlja Dnevnik.hr.