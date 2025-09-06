Tragedija na magistrali u Dalmaciji: U prometnoj nesreći poginuo muškarac

Na državnoj cesti DC-08 u mjestu Murvica Gornja u subotu poslijepodne dogodila se teška prometna nesreća u kojoj je život izgubio jedan muškarac. Tragedija se zbila oko 17 sati, a točne okolnosti nesreće još se utvrđuju.

Očevid u tijeku

Odmah po dojavi na teren su izašle policijske snage i hitna pomoć, no nažalost unesrećenom nije bilo spasa. Kako bi se utvrdile sve činjenice i okolnosti, policija provodi očevid na mjestu nesreće.

Zatvorena državna cesta

Zbog nesreće je od 17:22 sati za promet zatvorena državna cesta DC-08 od Murvice Gornje prema Poličniku. Promet se u međuvremenu odvija zaobilaznim pravcima, a vozačima se savjetuje dodatni oprez i strpljenje.