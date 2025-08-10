Tragedija na kultnom stadionu: Liječnici dali sve od sebe, ali stigle su crne vijesti

Rangers je ugostio Dundee u prvoj domaćoj utakmici nove sezone škotskog Premiershipa na svom Ibroxu, utakmica je završila podjelom bodova (1:1), ali nažalost sve je ostalo u sjeni tragedije koja se dogodila na tribinama.

Prvotno se na društvenim mrežama pojavila informacija da je tijekom utakmice došlo do hitne liječničke intervencije, pozlilo je 70-godišnjem navijaču Rangersa koji je prevezen u bolnicu, ali nažalost nije mu bilo spasa. Preminuo je u bolnici.

Uskoro je stigla i potvrda iz škotske policije koja dodaje da nije bilo sumnjivih okolnosti.

"Svi u Rangersu su shrvani zbog vijesti o smrti jednog od naših navijača na utakmici protiv Dundeeja. Misli cijelog kluba su s njegovom obitelji i prijateljima. Kontakirat ćemo obitelj kako bismo im ponudili podršku u ovom iznimno tužnom i teškom trenutku", poručili su iz Rangersa.

Dodajmo da Rangersi nakon dva odigrana kola imaju tek dva osvojena boda i trenutačno se nalaze na šestom mjestu škotskog Premiershipa, piše Gol.hr.