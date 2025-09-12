Tragedija na Jadranu: Djevojka se fotografirala na stijeni, jaki valovi je povukli u more

Nastavlja se potraga za djevojkom iz Srbije, koja je u Crnoj Gori pala sa stijena u more tijekom fotografiranja. Helikopteri kruže u blizini rta Veslo, uz sudjelovanje ronilaca i spasilačkog broda koji pretražuju mjesto na kojem je tijelo djevojke nestalo nošeno jakim valovima.

Tragedija se dogodila u četvrtak iza 15 sati u blizini rta Veslo na Luštici, na crnogorskoj obali Jadrana. Djevojka iz Vrnjačke Banje u Srbije fotografirala se s prijateljicom na jednoj od stijena. Zbog udara jakih valova djevojka je izgubila ravnotežu, a valovi su je povukli u more.

Hitne službe brzo su stigle na mjesto nesreće, a timovi policije i ronilaca u jednom su trenutku uočili beživotno tijelo djevojke kako pluta, no loše vrijeme i valovi spriječili su ih da joj se približe, javile su Vijesti iz Podgorice.

Centar sigurnosti Herceg Novi javio je da su zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta i nemogućnosti isplovljavanja plovila iz Bokokotorskog zaljeva, angažirani ronioci Regionalnog centra za podvodno razminiranje iz Bijele, uz podršku broda tvrtke Una Tivat koji se nalazi u marini Luštica Bay.

U podršku ronilačkom timu zbog jakih valova i teških uvjeta na moru poslan je i spasilački brod SAR-1", priopćio je Pomorski operativni centar Uprave za pomorsku sigurnost i upravljanje lukama (UPSUL) koji koordinira akciju potrage na moru.

Kako su naveli, potraga za tijelom stradale djevojke nastavljena je u petak uz pomoć helikoptera MUP-a i čamaca Uprave pomorske sigurnosti i upravljanja lukama, prenosi Dnevnik.hr.