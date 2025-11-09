TRAGEDIJA NA JADRANSKOJ MAGISTRALI Poginuo pješak, motociklist završio u bolnici

Sinoć, oko 18,35 sati na državnoj cesti D-8 na području Sv. Filip i Jakova dogodila se prometna nesreća u kojoj je smrtno stradala jedna osoba.

Na mjesto događaja odmah po dojavi su upućene sve žurne službe.

Od posljedica nesreće na mjestu događaja je preminuo pješak, dok je drugi sudionik nesreće, vozač motocikla prevezen na pružanje daljnje liječničke pomoći u OB Zadar.

Za vrijeme vršenja očevida, kojim je rukovodio županijski državni odvjetnik, u vremenu od 19,00 do 22,10 sati promet navedenom dionicom ceste je bio privremeno obustavljen te se odvijao obilaznim pravcem.