Tragedija na Jadranskoj magistrali, jedna osoba poginula

Na Jadranskoj magistrali, između Selca i Novog Vinodolskog, u srijedu 20. kolovoza 2025. godine oko 22:20 sati dogodila se teška prometna nesreća u kojoj je jedna osoba smrtno stradala, piše Index.
Promet se na tom dijelu Jadranske magistrale odvijao otežano do završetka policijskog postupanja.
Više detalja o prometnoj nesreći bit će poznati nakon završetka očevida...
