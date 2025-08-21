Close Menu

Tragedija na Jadranskoj magistrali, jedna osoba poginula

Promet se na tom dijelu Jadranske magistrale odvijao otežano do završetka policijskog postupanja

Na Jadranskoj magistrali, između Selca i Novog Vinodolskog, u srijedu 20. kolovoza 2025. godine oko 22:20 sati dogodila se teška prometna nesreća u kojoj je jedna osoba smrtno stradala, piše Index.

Promet se na tom dijelu Jadranske magistrale odvijao otežano do završetka policijskog postupanja.

Više detalja o prometnoj nesreći bit će poznati nakon završetka očevida...

