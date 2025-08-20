BMW-om izletio na prometnom splitskom raskrižju i udario u zidić: Odmah je intervenirala hitna pomoć

Policijska uprava splitsko-dalmatinska u srijedu u 18:30 zaprimila je dojavu u prometnoj nesreći koja se dogodila na raskrižju Vukovarske i Ulice Bruna Bušića u Splitu.
Kako je za Dalmaciju Danas kazao Tino Milat, došlo je do izlijetanja osobnog automobila izvan kolnika.
"Hitna medicinska pomoć pružena je osobi iz automobila. Prema prvim i neslužbenim informacijama, ne bi se trebalo raditi o ozljedama opasnim po život.
Policija osigurava mjesto događaja, a uskoro će se provesti očevid", kazao je Milat.
Inače prilikom izlijetanja crnog BMW-a s kolnika, vozilo je udarilo u zidić uz nogostup te ga oštetilo, a oštećen je prednji dio automobila.
