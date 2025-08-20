BMW-om izletio na prometnom splitskom raskrižju i udario u zidić: Odmah je intervenirala hitna pomoć

Policijska uprava splitsko-dalmatinska u srijedu u 18:30 zaprimila je dojavu u prometnoj nesreći koja se dogodila na raskrižju Vukovarske i Ulice Bruna Bušića u Splitu.

Kako je za Dalmaciju Danas kazao Tino Milat, došlo je do izlijetanja osobnog automobila izvan kolnika.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

"Hitna medicinska pomoć pružena je osobi iz automobila. Prema prvim i neslužbenim informacijama, ne bi se trebalo raditi o ozljedama opasnim po život.

Policija osigurava mjesto događaja, a uskoro će se provesti očevid", kazao je Milat.

Inače prilikom izlijetanja crnog BMW-a s kolnika, vozilo je udarilo u zidić uz nogostup te ga oštetilo, a oštećen je prednji dio automobila.