U ovoj europskoj zemlji sada kažnjavaju bacanje hrane, kazne idu do 500.000 eura

Španjolska je počela kažnjavati bacanje hrane nakon što je istekao prijelazni rok za prilagodbu novom zakonu o otpadu od hrane. Tvrtkama koje se ne budu pridržavale propisa prijete kazne od 2000 do čak 500.000 eura.

Jedna od najvažnijih novih mjera odnosi se na restorane, koji sada gostima moraju omogućiti da besplatno ponesu ostatke hrane nakon obroka. Ta mogućnost mora biti jasno naznačena, po mogućnosti na jelovnicima. Novi zakon ne odnosi se samo na ugostitelje, nego i na supermarkete, bolnice i druge subjekte u opskrbnom lancu hrane.

Trgovine će tako morati aktivnije promovirati proizvode kojima se približava rok trajanja kako bi se smanjilo bacanje hrane. Od zakona su izuzeti restorani sa švedskim stolom, manje trgovine s manje od deset zaposlenih te manja poljoprivredna gospodarstva.

Zakon propisuje i jasnu hijerarhiju postupanja s viškovima hrane. Prioritet je ljudska konzumacija, zatim donacije bankama hrane, pučkim kuhinjama i neprofitnim organizacijama, potom prerada u druge proizvode ili stočnu hranu, a tek na kraju kompostiranje.

Španjolske vlasti smatraju da bi ova mjera mogla pomoći u rješavanju velikog globalnog problema bacanja hrane. Prema procjenama, trošak bačene hrane na globalnoj razini do kraja 2026. mogao bi premašiti 540 milijardi dolara godišnje, dok je bačena hrana odgovorna za oko šest posto globalnog onečišćenja.

Cilj zakona je do 2030. godine prepoloviti količinu bačene hrane po stanovniku u maloprodaji i kućanstvima te smanjiti gubitke u proizvodnji i opskrbnim lancima za 20 posto.