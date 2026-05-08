Marinko Biškić: "Zamislite da je vaš otac grozni kriminalac, nosite li vi dio krimena ili nosite teret križa cijeli život"

Marinko Biškić iz stranke Možemo! oglasio se na društvenim mrežama komentarom o političkim obračunima i prozivanju članova obitelji političara zbog navodnih ili stvarnih postupaka njihovih rođaka.

U objavi je poručio kako ga posebno nervira kada se u političkim sukobima napada nekoga zbog “navodnog kriminala njegova djeda, oca, brata ili sina”, ističući da takve metode smatra niskima.

“Vi koji koristite tako niske metode napada, jeste li se ikada zapitali koja bi recimo vaša odgovornost bila ako je vaš brat, djed ili bilo tko iz familije lopov ili nažalost ubojica”, napisao je Biškić.

Dodao je kako pojedinci danas bivaju prozivani zbog postupaka članova obitelji, pa čak i zbog “izmišljenih krivnji djedova”, upozorivši na apsurd takvih optužbi.

“Zamislite da vas netko optuži da vam je pradjed bio ruski špijun, glupo jel da, a opet mnogi likuju na takve vijesti u medijima”, zaključio je.