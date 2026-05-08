Što se događa u našem mozgu dok smo pod anestezijom?

Mozak nastavlja obrađivati jezik čak i dok je tijelo pod anestezijom i u nesvjesnom stanju. Iako je osoba bez svijesti, neki dijelovi mozga ostaju aktivni te mogu prepoznati i obraditi jezik, a neuronski krugovi nastavljaju kodirati i reagirati na podražaje, pokazuje istraživanje objavljeno u časopisu Nature, prenosi Euro News.

"Naši nalazi pokazuju da je mozak znatno aktivniji i sposobniji tijekom nesvjesnog stanja nego što se dosad mislilo", rekao je Sameer Sheth, koautor studije s Medicinskog fakulteta Baylor. "Čak i kad su pacijenti pod potpunom anestezijom, njihov mozak nastavlja analizirati svijet oko sebe."

Kako je provedeno istraživanje

Znanstvenici su proučavali sedam pacijenata koji su bili podvrgnuti operaciji epilepsije radi uklanjanja dijela sljepoočnog režnja kako bi se kontrolirali napadaji. Koristeći sonde Neuropixels - sićušne silikonske igle - tim je prikupljao podatke o tome kako mozak obrađuje zvuk i jezik bez svijesti.

Mozak je predviđao riječi i u nesvjesnom stanju

U prvom testu pacijenti su slušali niz identičnih tonova koje je povremeno prekidao drugačiji ton. Oko 71 posto neurona reagiralo je na zvuk, što sugerira da je mozak registrirao puštene tonove, a 25 posto njih reagiralo je na različite tonove. Istraživači su otkrili da se sposobnost mozga da detektira ove neuobičajene zvukove s vremenom poboljšavala.

U drugom eksperimentu znanstvenici su četvorici pacijenata puštali podcaste. Otkrili su da mozak obrađuje govor u stvarnom vremenu, reagirajući na pojedine riječi i različite elemente govora. Također su utvrdili da je mozak, čak i u nesvjesnom stanju, bio sposoban predvidjeti nadolazeće riječi na temelju prethodnog konteksta.

"Ovu vrstu prediktivnog kodiranja povezujemo s budnošću i pažnjom, a ipak se događa i u nesvjesnom stanju", rekao je Benjamin Hayden, profesor s Medicinskog fakulteta Baylor.

Autori studije napomenuli su da su potrebna dodatna istraživanja kako bi se bolje razumjela aktivnost mozga pod anestezijom i može li se razina neuronske aktivnosti uočena u studiji pronaći i tijekom spavanja ili drugih nesvjesnih stanja.