Tragedija na groblju

Strašna nesreća dogodila se na parkiralištu groblja u Krefeldu, njemačkom gradu s 230.000 stanovnika. Automobil je uletio u skupinu ljudi. Muškarac i žena (oboje stari 72 godine) poginuli su na mjestu nesreće, piše Fenix.

Prema informacijama policije, poginuli su bili blizanci. Istražitelji zasad polaze od toga da se radi o nesretnom slučaju. Navodno je vozač (77) srebrnog VW-a oko 10 sati izgubio kontrolu nad vozilom i zabio se u skupinu ljudi na parkiralištu groblja.

Točni uzroci nesreće još se utvrđuju

Blizanci su bili zgnječeni ispod automobila. Na parkiralištu i groblju nalazile su se i druge osobe koje su svjedočile nesreći te im je pružena psihološka pomoć.

Prema informacijama Bilda, u trenutku nesreće nije bilo pogreba. Pretpostavlja se da su žrtve bile na groblju radi održavanja groba ili posjeta pokojnicima.

Radovi na uklanjanju posljedica nesreće su završeni. Točni uzroci nesreće još se utvrđuju.