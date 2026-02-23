Vodič pao u provaliju pred očima hrvatskih planinara, pronađen je mrtav

U velikoj prekograničnoj akciji spašavanja na planini Hajli smrtno je stradao crnogorski planinar. Njegovo tijelo pronađeno je na crnogorskoj strani planine, nakon što je nestanak prijavljen u subotu.

Prema prvim informacijama, poziv u pomoć uputila je skupina hrvatskih planinara koja je navela da se njihov kolega iz Crne Gore poskliznuo i pao u provaliju na sjevernoj padini vrha, nakon čega je s njim izgubljen svaki kontakt.

Na tom su području vladali iznimno nepovoljni vremenski uvjeti, što je dodatno otežalo organizaciju i provedbu potrage. Odmah po zaprimanju dojave kosovska gorska služba aktivirala je svoje timove te započela koordinaciju s Gorskom službom spašavanja Crne Gore. Zbog lokacije nesreće i ozbiljnosti situacije pokrenuta je zajednička, prekogranična operacija.

Akcija je započela u kasnim večernjim satima u suradnji s crnogorskim vlastima i lokalnim planinarima iz Rožaja. Međutim, zbog snažnog nevremena i slabe vidljivosti potraga je iz sigurnosnih razloga obustavljena te je odlučeno da će se nastaviti sljedećeg jutra.

U nedjelju, 22. veljače, tijekom opsežne potrage koja se provodila iz dva smjera, pronađeno je tijelo planinara C. F. Beživotno tijelo nalazilo se na lokalitetu poznatom kao "Jama" na sjevernim obroncima Hajle, na teritoriju Crne Gore. Nakon provedbe potrebnih procedura tijelo je prevezeno i predano nadležnim institucijama. Kosovska gorska služba spašavanja izrazila je sućut obitelji preminulog i planinarskoj zajednici, piše N1.