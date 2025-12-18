Tradicionalno božićno primanje za braniteljske udruge u Splitsko-dalmatinskoj županiji: Zahvala onima koji su Hrvatskoj osigurali slobodu

"Od srca hvala svim braniteljicama i braniteljima koji su svojom ljubavlju i žrtvom omogućili slobodnu i samostalnu Hrvatsku. Posebno se s pijetetom prisjećamo onih koji su svoje živote ugradili u temelje naše domovine. Vi ste osigurali da ono što nosimo u srcima i u svojim obiteljima – našu vjeru i dostojanstvo – možemo slobodno živjeti i na javnim mjestima, osobito u ovo božićno vrijeme", poručio je župan Splitsko-dalmatinske županije Blaženko Boban prilikom tradicionalnog božićnog primanja za braniteljske udruge.

Župan je istaknuo kako su upravo hrvatski branitelji omogućili da se vrijednosti Božića – mir, zajedništvo i blizina – mogu živjeti u slobodnoj državi te naglasio da se žrtva Domovinskog rata nikada ne smije zaboraviti.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

U svom obraćanju župan je braniteljima i njihovim obiteljima poželio mir u duši, ljubav u obitelji te zajedništvo i blagostanje u udrugama i sredinama u kojima žive i djeluju, uz želju da im 2026. godina donese ostvarenje osobnih želja i planova.

Na primanju je sudjelovao i gradonačelnik Splita Tomislav Šuta, koji je istaknuo važnost božićnog vremena i uloge branitelja u stvaranju hrvatske države:

"Velika mi je čast i zadovoljstvo biti s vama u ovo božićno vrijeme, kada slavimo rođenje Isusa Krista. To je naš identitet – identitet Grada Splita i identitet Republike Hrvatske. Vi ste ti koji ste stvarali temelje Republike Hrvatske i omogućili nam slobodu. Na tome vam se duboko klanjam i od srca zahvaljujem", rekao je gradonačelnik, naglasivši kako je na današnjim generacijama odgovornost očuvati slobodu, mir i temeljne vrijednosti za koje su se branitelji borili.

U ime branitelja okupljenima se obratio Mirko Ramljak, koji je zahvalio na trajnoj potpori i zajedništvu te svima poželio miran i blagoslovljen Božić, uz želju za uspješnu i prosperitetnu Novu godinu za domovinu.

Tradicionalno božićno primanje još je jednom potvrdilo trajno poštovanje i zahvalnost Splitsko-dalmatinske županije prema hrvatskim braniteljima i njihovoj neizmjernoj ulozi u stvaranju slobodne i suverene Republike Hrvatske.