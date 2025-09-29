Close Menu

Tradicionalni košarkaški turnir u Dugopolju okupio više od 100 mladih igračica

Sudjelovalo je više od 100 djece, a tribine su bile pune gledatelja

Ovaj vikend održan tradicionalni košarkaški turnir povodom Dana Općine Dugopolje, koji se održao u dvorani Osnovne škole Dugopolje. Turnir je bio za kategoriju djevojčica do 15 godina, a nastupilo je šest ekipa tijekom dva dana. Sudjelovalo je više od 100 djece, a tribine su bile pune gledatelja.

Uz domaćine, nastupili su: ŽKK Posušje, KK Došk Drniš, ŽKK Omiš, Košarkaška akademija Anđa Jelavić i Košarkaška akademija Žana Lelas.

Prvoga dana turnir je bio podijeljen u dvije skupine u kojima su se ekipe natjecale za što bolji rezultat i hvatanje što boljeg mjesta u skupini za razigravanje koje je uslijedilo u nedjelju.

U nedjelju su odigrane utakmice za 1., 3. i 5. mjesto, nakon čega je utvrđen konačni poredak natjecanja:

  1. KK Dugopolje
  2. Košarkaška akademija Anđa Jelavić
  3. Košarkaška akademija Žana Lelas
  4. ŽKK Posušje
  5. KK Došk Drniš
  6. ŽKK Omiš

Najbolja petorka prvenstva:

  1. Petra Baričević (KK Dugopolje)
  2. Jelena Akalović (KK Dugopolje)
  3. Petra Ivanković (ŽKK Posušje)
  4. Petra Martinić Dragan (KAŽL)
  5. Antea Gović (KAAJ)

"Ovim putem želimo se zahvaliti Općini Dugopolje, Turističkoj zajednici Dugopolja, Splitsko-dalmatinskoj županiji te svim prijateljima kluba koji su nam pomogli u organizaciji turnira. Naravno, hvala i našim prijateljskim klubovima koji su se odazvali našem pozivu", poručili su organizatori.

