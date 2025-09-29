Tradicionalni košarkaški turnir u Dugopolju okupio više od 100 mladih igračica

Ovaj vikend održan tradicionalni košarkaški turnir povodom Dana Općine Dugopolje, koji se održao u dvorani Osnovne škole Dugopolje. Turnir je bio za kategoriju djevojčica do 15 godina, a nastupilo je šest ekipa tijekom dva dana. Sudjelovalo je više od 100 djece, a tribine su bile pune gledatelja.

Uz domaćine, nastupili su: ŽKK Posušje, KK Došk Drniš, ŽKK Omiš, Košarkaška akademija Anđa Jelavić i Košarkaška akademija Žana Lelas.

Prvoga dana turnir je bio podijeljen u dvije skupine u kojima su se ekipe natjecale za što bolji rezultat i hvatanje što boljeg mjesta u skupini za razigravanje koje je uslijedilo u nedjelju.

U nedjelju su odigrane utakmice za 1., 3. i 5. mjesto, nakon čega je utvrđen konačni poredak natjecanja:

KK Dugopolje Košarkaška akademija Anđa Jelavić Košarkaška akademija Žana Lelas ŽKK Posušje KK Došk Drniš ŽKK Omiš

Najbolja petorka prvenstva:

Petra Baričević (KK Dugopolje) Jelena Akalović (KK Dugopolje) Petra Ivanković (ŽKK Posušje) Petra Martinić Dragan (KAŽL) Antea Gović (KAAJ)

"Ovim putem želimo se zahvaliti Općini Dugopolje, Turističkoj zajednici Dugopolja, Splitsko-dalmatinskoj županiji te svim prijateljima kluba koji su nam pomogli u organizaciji turnira. Naravno, hvala i našim prijateljskim klubovima koji su se odazvali našem pozivu", poručili su organizatori.