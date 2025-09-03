Tradicionalni Festival šalše i salse donosi okuse Dalmacije i ritmove plesa

Već tradicionalno, u organizaciji udruge Šušur i Turističke zajednice grada Kaštela, ovoga petka, u Kaštelima, održat će se Festival šalše i salse. To je prilika za razne udruge i pojedince da ukrste svoje kuhače te se okušaju u spravljanju šalše.

Nakon što se degustiraju sve delicije sa šalšom vrijeme je i da se malo zapleše te će tako u show programu sudjelovati razne plesne skupine. Nakon što se podijele priznanja za najbolje šalše posjetitelji i sudionicu mogu zaplesati salsu uz ritmove Bravo banda.

- Tekst se nastavlja nakon oglasa -

Gost večeri je finalistica ovogodišnjeg Voica Mira Oštrić.

Manifestacija ima humanitarni karakter gdje je sav prihod od prodaje jela i pića namijenjeni Centru Mir iz Rudina.