Tradicija stara 300 godina: Pohodi mačkara po naseljima Općine Otok se nastavljaju

U subotu 31. siječnja se u Općini Otok nastavljaju pokladni običaji, a u svoj tradicionalni pohod kreću Rudske mačkare.

Polazak mačkara je iz Bitunjaca u 9 sati ujutro, ruta kretanja mačkara su sela Općine Otok, a to su Udovičići-Jelašce- Priblaće-Živinić-Otok (TRG- Roknjača) gdje se očekuju oko 13:30, nakon Otoka se vraćaju u Rudu, gdje je spektakularna završnica predviđena oko 17.30 sati u Maloj Rudi na školskom igralištu.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Podsjetimo mačkare su jedna od najstarijih tradicija Općine Otok, koja je stara preko 300 godina i prenosi se s koljena na koljeno, a u njoj sudjeluju samo muškarci.

Mačkarska povorka se sastoji od barjaktara, mladoženje i mlade koji idu na početku povorke, iza njih slijedi skupina ljudi koji čine komediju, te glume i izvode događaje koji su se zbili proteklu godinu, ili kritiziraju ljude i događaje itd…

A na kraju same povorke mačkara idu babe i njihova balinčad (djeca obučena u babe), te didi koji su najatraktivniji i najupečatljiviji dio povorke.

Na glavama nose ovčje mišine u visini do 1,5 m, a oko struka zvona. Obučeni su u staru odjeću s našivenim raznobojnim resama.

Sve uz pratnju turčina, čovjeka koji pazi da sve prođe u redu bez ikakvih problema.

Organizatori pozivaju sve ljude dobre volje da im se pridruže i uživaju u pokladnoj tradiciji, jer smijeha neće nedostajati!