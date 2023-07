TRABZONSPOR-HAJDUK 0-2: Splićani bez Livaje pobjedom zaključili drugi dio priprema u Sloveniji

Bijeli su od 11:35h igrali petu, posljednju pripremnu utakmicu u sklopu drugog dijela priprema u Sloveniji protiv Trabzonspora u Ljubljani. Splićani su u četiri pripremne utakmice upisali pripremama upisali jednu pobjedu (MTK Budimpešta 3:1), dva remija (Spartak Trnava 1:1. Radomlje 1:1) i jedan poraz (Olimpija 0:1). Nakon današnje utakmice vratit će se u Split na završni dio priprema pred Superkup i početak nove sezone.

Prvi je zaprijetio Trabzonspor u 5. minuti preko Oršića čiji je udarac s 25 metara Lučić obranio. Potom je uslijedila dvominutna pauza zbog ukazivanja pomoći Lučiću koji se ozlijedio pogodivši vratnicu. Hajduk u 14. minuti stigao do vodstva: Dajaku je odigrao dupli pas s Benrahouom i poslao loptu u šesnaesterac, tamo je Grgić nesebično ostavio za Mlakara, a on još nesebičnije za Dolčeka koji mirno plasira loptu u mrežu za vodstvo Bijelih.

U 18. je minuti Bjelica mijenjao, umjesto ozlijeđenog Fernandeza u igru je ušao Denswil. Dvije minute potom pokušao je Šarlija dugom loptom pronaći Dajakua, ali njegova lopta bila prejaka. Pet minuta potom pokušao je Gomez s 9 metara, no Lučić je siguran.

Povećali su Bijeli svoje vodstvo u 33. minuti

Sigur je u šesnaestercu pronašao Melnjaka koji s 10 metara zabija za 2:0. Deset minuta kasnije Dajaku je pokušao prizemnim udarcem s ruba kaznenog prostora, ali lopta je otišla pored gola. Do kraja poluvremena nije bilo većih prilika pa se na odmor otišlo s rezultatom iz 33. minute.

Na početku poluvremena obje su momčadi zaprijetile, u 48. je minuti Ömür s 20 metara pogodio vratnicu, a onda je pola minute nakon uslijedila kontra Hajduka, Benrahou je pucao sa 20ak metara, a Tepe je to odbio u korner. Četiri minute potom Mlakar je pokušao iz šesnaesterca, no obranio je Tepe. U 53. je minuti pokušao Bosluk, ali pogodio je vratnicu. Šest minuta kasnije Mlakar je na desnoj strani predriblao svog čuvara i našao Krovinovića čiji udarac s pet metara brani Tepe.

U 61. je minuti Bjelica mijenjao, izišli su Türkmen i Ömür, a ušli su Sen i Bartra. Pet minuta potom mijenjao je i Leko, Dolčeka i Benrahoua zamijenili su Sahiti i Lauš. U 67. se minuti ponovno zatresao okvir Hajdukova gola, opucao je Destan s ruba šesnaesterca, a lopta se od Šarlije odbila u vratnicu. Šest minuta potom Dajakua i Grgića zamijenili su Brajković i Ćubelić, a minuti kasnije umjesto Oršića u igru je ušao Bayram.

U 82. su minuti igru napustili Sigur, Ferro i Mlakar, a nova su osvježenja Prpić, F. Čuić i Capan. Tri minute kasnije Sahiti se sjurio po desnoj strani i sjajno ubacio za Brajkovića, međutim, on iz blizine ne pogađa okvir gola. U 87. je minuti Sahiti ponovno ubacio za Brajkovića koji je ovog puta pucao glavom, no njegov je udarac bio blokiran. To je bila ujedno i posljednja prilika utakmice u kojoj su Bijeli bez Livaje savladali Trabzonspor i ostvarili drugu pobjedu na pripremnim utakmicama.

HAJDUK: Lučić, Sigur, Ferro, Šarlija, Melnjak, Grgić, Benrahou, Grgić, Krovinović, Dajaku, Dolček, Mlakar

Klupa: Silić, Prpić, Kalik, Brajković, Hrgović, Capan, Lauš, Čuić, Buljan, Sahiti, Ćubelić.

TRABZONSPOR: Tepe, Asan, Bosluk, Türkmen, Fernandez, Zaman, Haspolat, Ömür, Višća, Oršić, Gomez

Klupa: Moradaoglu, Cevikkan, Vilmaz, Bartra, Denswil, Malokoçoglu, Sen, Toköz, Bayram, Yildirim, Destan