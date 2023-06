TOTALNO DRUGAČIJI OD DRUGIH - ZELENI FESTIVAL Posjetitelji izrađivali hotele za kukce, izrađivali plišane igračke, sudjelovali u kvizu,...

U petak i subotu, 16. i 17. lipnja, održan je 11. Gljevstock festival, piše Ferata. Ove godine, festival je prerastao u zeleni festival jer je 2021. proglašen Park prirode Dinara, a područje festivala je unutar njegovih granica.

Iako se vremenska prognoza mijenjala, a u četvrtak je padala kiša, u petak ujutro se pojavilo sunce i oba dana su prošla bez kapi kiše. U petak uvečer program je započeo glazbeno-eko kvizom, nakon toga su prikazivani kratki filmovi projekta ‘Dinara back to life’ koji je i jedan od pokrovitelja festivala, a nakon toga je prikazan dokumentarni dugometražni film ‘Vlajternativa itd.’, dokumentarac o festivalu Vlajternativa koji se održava u Benkovcu.

Program subote je počeo kreativnim radionicama, a u većini njih su uživali najmlađi posjetitelji. Održane su 4 radionice: – izrada hotela za kukce (Udruga BIOM), izrada plišanih igračaka s motivima prirode (Udruga SRMA), izrada terarija (samoodrživi eko sustav) (Lucija Cvrlje) te izrada vezova (Emina Blajić). Sudjelovanje kvizu i svim radionicama bilo je besplatno, a za materijale su se pobrinuli organizatori i spomenuti voditelji radionica.

Glazbeni dio programa je krenuo oko 19 sati, a nastupali su redom: Vukojarac, dBLUZ, Simbola, Harry and the Engineers, Tiebreaker (Kaštela), KOJI BEND? (Split), Kranks (Varaždin – Čakovec), Radagast, Obsidian, The Countess te su festival zatvorili gosti iz Benkovca, bend Kamp kućice.

Sve je prošlo u najboljem redu, bez ikakvih problema uz oduševljenje svih posjetitelja, a naročito onih kojima je ovo bio prvi put na festivalu. Prijateljsko ozračje, međusobno poštivanje, druženje i uživanje u prirodi su duh festivala koji je od početka bio festival ljubavi i slobode te će takav i ostati.

Fotogaleriju su za Feratu pripremili Tea Marinović, Silvia Bandalo, Ante Varvoda i Igor Lakić.

