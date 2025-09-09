Totalni kaos u Nepalu: Gori zgrada parlamenta, premijer dao ostavku

Nepal potresa politička i sigurnosna kriza nakon što su stotine prosvjednika u Katmanduu provalile u zgradu parlamenta. Razbijeni su prozori, iz unutrašnjosti se širi dim, a na zidovima su ispisane poruke protiv vlasti. Na ulazu u zgradu gori vatra oko koje prosvjednici plešu i mašu nepalskim zastavama.

Kriza je kulminirala ostavkom premijera KP Sharme Olija, koji je u obraćanju poručio da se povlači kako bi otvorio put ustavnom rješenju. U valu nasilja vandalizirane su i rezidencije političara, uključujući Olija i bivšeg premijera Shera Bahadura Deube, a na meti su se našla i sjedišta stranaka.

Sigurnosna situacija paralizirala je i zračni promet – domaći letovi u zračnoj luci Tribhuvan gotovo su u potpunosti obustavljeni. Na ulicama Katmandua vlada kaos, policija suzavcem pokušava rastjerati sve veći broj mladih koji se priključuju prosvjedima.

Dodatni udarac vladi predstavljaju ostavke ministara vodoopskrbe, poljoprivrede i unutarnjih poslova.

Protesters in Nepal have attacked and burnt down the houses of Nepal's President, Prime Minister and other Ministers. Kathmandu airport has stopped all operations.#NepalGenZProtest pic.twitter.com/MHfWdAzqfb — With Love Bihar (@WithLoveBihar) September 9, 2025