Totalni kaos u Nepalu: Gori zgrada parlamenta, premijer dao ostavku

Nepal potresa politička i sigurnosna kriza nakon što su stotine prosvjednika u Katmanduu provalile u zgradu parlamenta. Razbijeni su prozori, iz unutrašnjosti se širi dim, a na zidovima su ispisane poruke protiv vlasti. Na ulazu u zgradu gori vatra oko koje prosvjednici plešu i mašu nepalskim zastavama.

Kriza je kulminirala ostavkom premijera KP Sharme Olija, koji je u obraćanju poručio da se povlači kako bi otvorio put ustavnom rješenju. U valu nasilja vandalizirane su i rezidencije političara, uključujući Olija i bivšeg premijera Shera Bahadura Deube, a na meti su se našla i sjedišta stranaka.

Sigurnosna situacija paralizirala je i zračni promet – domaći letovi u zračnoj luci Tribhuvan gotovo su u potpunosti obustavljeni. Na ulicama Katmandua vlada kaos, policija suzavcem pokušava rastjerati sve veći broj mladih koji se priključuju prosvjedima.

Dodatni udarac vladi predstavljaju ostavke ministara vodoopskrbe, poljoprivrede i unutarnjih poslova.

