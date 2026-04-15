Totalni kaos na terenu, navijači upali na trening hrvatskog prvoligaša i tražili odlazak trenera

Navijačko nezadovoljstvo u Puli dosegnulo je novu razinu. Današnji trening Istre 1961 na Aldo Drosini prekinula je skupina pripadnika Demona, koja je došla izraziti otvoreno nezadovoljstvo trenerom Oriolom Rierom i rezultatima momčadi u SHNL-u.

Ljutiti navijači su okupili igrače i stožer Istre te poručili da ovako lošu igru dugo nisu gledali. Jasno su dali do znanja da traže Rierin odlazak, odnosno da očekuju da sam preuzme odgovornost i podnese ostavku, javlja Regional Express te napominje:

Pritisak na trenera raste već danima. Nakon poraza od Hajduka 3:1 i Lokomotive 2:0, oko kluba se dodatno zaoštrila atmosfera, a u Puli su se pojavili i grafiti s porukama protiv trenera Oriola Riere. Navijači su posebno nezadovoljni padom forme i dojmom da momčad u ključnom dijelu sezone ne izgleda dobro ni rezultatski ni igrački.

Prema informacijama koje dolaze iz Pule, Demoni baš trenera Rieru smatraju najodgovornijim za loše igre i rezultate, a zamjeraju mu i narušen odnos s dijelom svlačionice. U fokusu nezadovoljstva našli su se i njegovi odnosi s nekim iskusnijim igračima, među kojima su Josip Radošević i Stjepan Lončar. Dio zamjerki odnosi se i na činjenicu da je Varaždin ponovno ispred Istre 1961, iako pulski klub posljednjih sezona ulaže ozbiljna sredstva u kadar.

Tijekom susreta s ljutitim navijačima trener i igrači Istre uglavnom su šutjeli, dok je poruka Demona igračima bila jasna - navijači i dalje vjeruju u momčad te da u sljedećem kolu protiv Vukovara 1991 moraju ići na pobjedu.

U danima koji slijede bit će zanimljivo vidjeti hoće li u klubu reagirati i kako će ova situacija utjecati na momčad pred nastavak sezone.