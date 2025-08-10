Torcida poziva navijače: Dođite ranije na Poljud, sprema se nova koreografija

Večeras u 21 sat Hajduk na Poljudu dočekuje HNK Goricu, a utakmica će osim nogometnog dvoboja donijeti i novu priliku za veliku navijačku predstavu. Torcida je putem svojih kanala pozvala sve navijače da na stadion dođu dva sata ranije kako bi sudjelovali u izvedbi koreografije.

Podsjetimo, prošla ligaška utakmica trebala je biti ukrašena velikom koreografijom, no planove je pokvarilo jako nevrijeme neposredno prije početka susreta.

– Ponovnu priliku imamo večeras od 21:00. Molimo stoga sve da na stadion uđu dva sata ranije i pažljivo slušaju upute osoba zaduženih za izvedbu, poručili su iz Torcide.