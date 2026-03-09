Torcida nedavno "urlala iz podruma Firula", odgovorio im poznati splitski psihijatar: "Momci, ne gubite nadu"

Dinamo je u nedjelju na Poljudu pobijedio Hajduk rezultatom 1:3 u derbiju 25. kola SuperSport HNL-a. Za goste su zabili Miha Zajc, Gabriel Vidović i Monsef Bakrar, dok je jedini pogodak za domaćine postigao Rokas Pukštas.

Ovom pobjedom Dinamo je dodatno učvrstio prvo mjesto na ljestvici i stvorio prednost od deset bodova ispred drugoplasiranog Hajduka.

Torcida poslala poruku s tribine

Uoči početka susreta s istočne tribine Poljuda začula se pjesma “Ja te volim, Hajduče!”, a Torcida je potom istaknula i transparent na kojem je pisalo:

“IZ PODRUMA FIRULA URLAMO IZ SVEG GLASA,

VOLIMO BIJELE I NEMA NAM SPASA!”

Transparent se brzo proširio društvenim mrežama, a nakon utakmice stigla je i jedna reakcija koja je mnoge nasmijala.

Oglasila se Poliklinika Uglešić

Naime, nakon poraza Hajduka oglasili su se iz Poliklinike Uglešić – Centra mentalnog zdravlja.

“Prof.dr.sc.prim. Boran Uglešić dr. med., psihijatar, šalje pozdrave našim momcima i poručuje: ‘Momci, ne gubite nadu. Uvijek ima spasa!’”, poručili su iz Poliklinike.

Objava je ubrzo privukla veliku pažnju na društvenim mrežama, gdje su navijači uz brojne komentare reagirali na duhovitu poruku nakon derbija na Poljudu.