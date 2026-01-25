TORCIDA "Na sjevernoj tribini donacijske kutije za odvjetničke troškove naših članova"

Nogometaši Hajduka danas s početkom u 15 sati dočekuju Istru 1961 u prvoj utakmici nastavka sezone, u sklopu 19. kola SuperSport HNL-a. Susret se igra na Poljudu, a Bijeli u proljetni dio prvenstva ulaze s druge pozicije na ljestvici i bodom zaostatka za vodećim Dinamom.

Uoči utakmice oglasila se i Torcida, koja je putem društvenih mreža pozvala navijače na snažnu podršku momčadi.

„Ulazimo u novu polusezonu, iz utakmice u utakmicu idemo sa još jačom podrškom prema voljenom klubu. Pozivamo sve da dođu sa šalovima i da sa pjesmom odvedemo Bijele do pobjede. Također, danas će se na ulazima na sjevernu tribinu nalaziti donacijske kutije za odvjetničke troškove naših članova“, poručili su iz Torcide.

Susret je na konferenciji za medije u petak najavio trener Hajduka Gonzalo Garcia, koji je istaknuo da su pripreme protekle u dobrom ritmu.

– Pripreme su bile dobre. Napravili smo najbolje što smo mogli. Igrači su radili jako dobro, bili su fokusirani. Atmosfera je dobra i zadovoljni smo kako smo trenirali – rekao je Garcia, upozorivši pritom i na kvalitetu današnjeg suparnika.

– Istra je vrlo dobra momčad, efikasna i nezgodna za igranje. Protiv njih je uvijek zahtjevno i čeka nas teška utakmica – dodao je.

Hajduk je jesenski dio prvenstva završio s 37 osvojenih bodova, dok Istra 1961 trenutačno drži peto mjesto s 26 bodova. Puljani su u nastavljenoj utakmici s Rijekom, prekinutoj ranije zbog magle, poraženi rezultatom 2:1, dok su tijekom priprema upisali pobjede protiv Opatije i Kalcer Radomlja.

Bijeli su pripremni dio odradili u Splitu te su u prijateljskim susretima svladali Croatiju, Posušje i Široki Brijeg, bez primljenog pogotka na Poljudu.

Trener Garcia u današnjem dvoboju ne može računati na Marka Livaju i Antu Rebića, koji pauziraju zbog crvenih kartona iz posljednjeg prvenstvenog susreta. U dosadašnja dva ovosezonska ogleda Hajduk je oba puta slavio protiv Istre – na Poljudu 2:1 te u Puli uvjerljivih 3:0.

Utakmicu će suditi Mateo Erceg iz Benkovca, uz pomoćnike Gorana Patakija i Luku Kurtovića, dok je za VAR zadužen Ante Čuljak.