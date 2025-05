Torba vam pišti u trgovini? Postoji jednostavan trik da to riješite

Malo kome nije neugodno kad aktivira sigurnosni alarm u trgovini, a ne zna zašto. Rješenje ovog problema najčešće je vrlo jednostavno. Doznala je to i korisnica TikToka Arely (@arelyjanett) koja je nedavno objavila video u kojem traži pomoć gledatelja kako bi otkrila zašto njezina Coach torba aktivira alarme u svakoj trgovini koju posjeti.

Rješenje je jednostavno

"Svaki put kad uđem u trgovinu sa sigurnosnim senzorima, moja torba počne pištati. Nemam pojma zašto. Doslovno, torba je tako mala da ne bih mogla ništa ukrasti", rekla je. "Pogledajte ovo. Može li mi netko, molim vas, reći zašto"?

Napomenula je kako je svoju torbu kupila online.

U komentarima su mnogi podijelili slična iskustva: "Moja Michael Kors torba to isto radi", "To i moja Coach torbica radi, uvijek me tako sram", "Puno dizajnerskih torbi to radi".

Drugi su komentatori otkrili u čemu je problem. Naime, savjetovali su joj da izvadi sigurnosni kod koji se nalazi u džepu ili nekom drugom skrivenom dijelu torbe: "Otvori džep, tamo ćeš vidjeti sigurnosni senzor", "Sigurnosni senzor je unutar torbe", "To se i meni dogodilo i nisam uspijevala pronaći senzor koliko je dobro bio skriven".

Arely je poslušala savjete i u sljedećem je videu pokazala kako vadi senzor i sve što ima sigurnosni kod iz torbe.

U komentarima ispod ovog videa zaposlenica Coach trgovine joj je potvrdila kako je crni senzor točno ono što je trebala izvaditi: "Radim u Coachu. Problem je ovaj crni senzor koji si izvadila iz malog džepa. Sad bi sve trebalo biti u redu. Ako kupuješ online, uvijek provjeri džepove i baci senzor."

Ovo nije rezervirano samo za Coach torbe. Kako su neki rekli u komentarima, događalo im se to i s torbama drugih brendova, a može se dogoditi i s drugim modnim detaljima poput novčanika. Vađenje sigurnosnog senzora je sve što trebate učiniti. Maleni senzor ćete obično pronaći u džepu ili malom pretincu torbe, piše Index.