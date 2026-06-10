80-godišnjak prešao vozilom u suprotnu traku. Dvoje ljudi ozlijeđeno

​Jučer, 9. lipnja oko 11,35 sati na državnoj cesti D-8 u Vodicama dogodila se prometna nesreća u kojoj su dvije osobe ozlijeđene.

Prometna nesreća dogodila se tako što se 80-godišnjak, upravljajući osobnim automobilom njemačkih nacionalnih oznaka i krećući se državnom cestom D-8, dolaskom u neposrednu blizinu raskrižja sa županijskom cestom ŽC 6087 nije kretao sredinom obilježene prometne trake, već se vozilom kretao više ulijevo te djelomično prešao u prometnu traku namijenjenu skretanju vozila za smjer Srima, uslijed čega je došlo do sudara prednjeg lijevog dijela njegova vozila i zadnjeg desnog dijela osobnog automobila šibenskih registarskih oznaka kojim je upravljala 44-godišnjakinja, a koja se u trenutku prometne nesreće kretala prometnom trakom namijenjenom skretanju za županijsku cestu ŽC 6087.

Od siline udara vozilo njemačkih nacionalnih oznaka se odbilo i u nekontroliranom kretanju kolnikom prednjim dijelom udarilo u zaštitnu metalnu ogradu gdje se i zaustavilo.

U Općoj bolnici u Šibeniku 80-godišnjaku su konstatirane teške tjelesne ozljede, nakon čega je zadržan na daljnjem bolničkom liječenju, dok je 44-godišnjakinja zadobila lakše tjelesne ozljede.

Zbog izazivanja prometne nesreće protiv 80-godišnjaka bit će izdan obavezni prekršajni nalog.