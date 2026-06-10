Ranko Ostojić: Bolje "stoko" nego "lipa" i "radosti"

SDP - ov Ranko Ostojić izazvao je brojne reakcije objavom na društvenim mrežama u kojoj je stao u obranu saborske zastupnice Možemo! Sandre Benčić.

Ostojić je na Facebooku objavio poruku na crvenoj pozadini s kratkim tekstom:

"Bolje 'stoko' nego 'lipa' i 'radosti'."

Objava se odnosi na nedavnu polemiku koja je izbila nakon što je Sandra Benčić potvrdila da je tijekom saborske rasprave HDZ-ovcima uputila riječ "stoko". Benčić je kasnije poručila da stoji iza svoje izjave te da se ona odnosila upravo na zastupnike HDZ-a.

Njezina izjava izazvala je oštre reakcije političkih protivnika, dok su joj pojedini političari iz oporbenog tabora pružili potporu. Među njima je sada i Ostojić, koji je svojom objavom sugerirao da mu je takav rječnik prihvatljiviji od izraza poput "lipa" i "radosti", koje dio političara koristi u javnim nastupima.

Ostojićeva objava u kratkom je roku prikupila velik broj reakcija i komentara na Facebooku, gdje se razvila rasprava o granicama političke komunikacije i razini političke kulture u Hrvatskoj.

Podsjetimo, Sandra Benčić nedavno je potvrdila da je tijekom saborske rasprave HDZ-ovcima rekla "stoko" te naglasila da se izraz odnosio upravo na vladajuću stranku.