Topli čajevi za hladne dane: Koji su najbolji za zimu i zašto?

Zeleni čaj jedan je od najpopularnijih zimskih napitaka jer obiluje antioksidansima koji pomažu u jačanju imuniteta i borbi protiv slobodnih radikala. Osim toga, zeleni čaj potiče metabolizam i može pomoći da tijelo ostane vitalno i energično tijekom hladnih dana.

Biljni čajevi, poput kamilice i mente, idealni su za opuštanje i bolji san. Kamilica smiruje želudac i ublažava probavne smetnje, dok menta može olakšati simptome prehlade, poput začepljenog nosa, te pružiti osjećaj osvježenja.

Đumbir je pravi izbor za hladne zimske dane jer potiče cirkulaciju i pomaže tijelu da se ugrije. Čaj od đumbira također djeluje protuupalno i može ublažiti bolove u grlu, a kombiniran s medom i limunom pruža dodatnu zaštitu od viroza.

Rooibos čaj ne sadrži kofein, a bogat je mineralima i antioksidansima, što ga čini idealnim za popodnevnu ili večernju šalicu bez straha od nesanice. Uz to, njegov blagi i sladak okus mnogima je ugodan, osobito u kombinaciji s kriškom naranče ili začinima poput cimeta.

Za hladne zimske večeri vrijedi i posegnuti za začinskim čajevima poput cimeta, klinčića ili kardamoma. Osim što mame toplinom i aromom, ovi začini imaju protuupalna i antibakterijska svojstva koja dodatno podržavaju zdravlje.

Redovitim ispijanjem toplih napitaka ne samo da se tijelo grije, nego se i umiruje, a duh opušta. Zimi čaj postaje više od napitka – pravi saveznik zdravlja i ugode u hladnim danima, piše N1.