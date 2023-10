TOPLAK: "Livaja kod oproštaja nije dobro napravio dvije stvari"

Marko Livaja napisao je da više neće igrati za hrvatsku reprezentaciju. Kapetan Hajduka na Instagramu je objavio kako je ponosan na svoje nastupe za Hrvatsku te je zaželio sreću svojim nekadašnjim suigračima i izborniku.

Njegovu odluku su u studiju televizije Max Sport komentirali Samir Toplak i Rajko Magić.

"Možemo samo nagađati zašto je otišao"

"Dvije stvari mislim da nije napravio dobro. Po meni, krivi je tajming, moglo se to napraviti u neko drugo vrijeme. On nije naveo razlog. Trebao je to napraviti, razlog nije izrečen, mi ne znamo želi li se on posvetiti Hajduku ili što? Mi možemo sad tu izvlačiti iz konteksta razloge zbog kojih je on otišao", komentirao je Samir Toplak, prenosi Index.

"Mislim da bi bilo korektno prema Daliću da je objavio ovo ranije. Sve probleme Dalić rješava u četiri oka ako ih treba rješavati. Livaja je najbolji igrač hrvatske nogometne lige u zadnje dvije godine. Ali nije u najboljoj formi", rekao je Magić.